Текслер забрал власть у кланов Челябинска. Юревичу такого не простили

Алексей Текслер (справа) и Наталья Котова ослабили челябинские элиты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Завершившееся во вторник формирование гордумы дало четкое представление о новом курсе челябинской политики, заданном новым губернатором Алексеем Текслером. Сложившиеся при прежней власти кланы больше не являются субъектами принятия решений. Их бизнес-интересы не могут быть завязаны на бюджет города. Вчерашние «хозяева» Челябинска не получили «портфели» в думе, им придется работать наравне со всеми. Однако, вспоминают старожилы челябинской политики, подобный подход подвел к отставке экс-главу региона Михаила Юревича.

Перед муниципальными выборами в Челябинске четко были сформированы несколько кланов, которые должны были получить большинство в гордуме и разделить «портфели». Это группа депутата Госдумы Андрея Барышева, «молодогвардейцы» его коллеги Владимира Бурматова, так называемая «советско-калининская семья» авторитетного депутата Виталия Рыльских. На участие в разделе власти претендовало еще несколько влиятельных кланов вроде семьей бизнесмена Бориса Видгофа и его сына, депутата Заксобрания области Михаила Видгофа, вице-спикера ЗСО Семена Мительмана и его сына, вице-спикера гордумы Ильи Мительмана. Депутат Госдумы Валерий Гартунг дал понять, что будет активным игроком при разделе власти.

Новый губернатор Текслер сразу показал, что равноудален от всех групп влияния, и объявил курс на обновление власти. Мэром стала бывший замглавы Наталья Котова, получившая карт-бланш и начала «чистку» администрации от представителей кланов.

Война с элитами закончилась для Михаила Юревича отставкой и уголовным преследованием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На руку Текслеру и Котовой сыграла схема формирования гордумы: каждый из семи райсоветов включает в нее по семь человек. Благодаря этому удалось ослабить все группы влияния. Ни одна из них не получила ни большинство, ни руководящих постов.

Спикером избран проректор ЮУрГУ Андрей Шмидт. Его заместителем — главврач горбольницы №1 Дмитрий Тарасов. Число комиссий сократили. Их возглавили Тарасов, Сергей Селещук, Кирилл Ветхов, Александр Галкин и Галина Киреева. Все назначения — неожиданные. Кроме Галкина, который возглавлял комиссию по соцполитике в прежнем созыве. Однако и его условно можно считать новичком. Ранее он считался одним из «молодогвардейцев», однако сейчас отдалился от них, «вырос» и воспринимается самостоятельным политиком. Настолько, что его назначение поддержали и Котова, срезавшая квоту «молодогвардейцам», и семья влиятельного бизнесмена Бориса Видгофа, которая могла попросить за своего человека.

В руководстве новой гордумы Челябинска — сплошь бюджетники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Условно независимым можно назвать бизнесмена Селещука, хотя ему и припоминают близость к «советско-калининской группе». Руководитель управляющей компании «Жилкомсервис» Ветхов — единственный человек Видгофов, к тому же у них нет бизнеса, завязанного на муниципальной собственности. Тарасов и главврач областной детской клинической больницы Киреева — бюджетники, близки к Котовой.

«„Советско-калининской группе“ нужна была гордума, поскольку весь ее бизнес в городе: кладбища, парковки, общественный транспорт, коммунальное хозяйство и управляющие компании. „Молодогвардейцы“ — молодые политики, „голодные“ до власти и бизнеса. Усиление одной из этих или других групп спровоцировало бы конфликты. Теперь дума — это структура Текслера и Котовой, а не чей-то бизнес-актив», — отмечает один из депутатов. Однако он опасается, что ситуация может спровоцировать жесткий конфликт челябинских кланов с Текслером. Михаил Юревич в свою бытность губернатором развязал информационную войну с той же «советско-калининской группой» и силовиками. Она закончилась показательно для обеих сторон: Юревич был отправлен в отставку и стал фигурантом уголовных дел, а его оппоненты лишились ряда близких к себе силовиков и чиновников, уволенных за поддержку публичного конфликта с главой региона.

«Текслер дал понять, что город должен принадлежать не организованным группировкам, а депутатам, которые работают на горожан. Челябинск и бюджет больше не „кормушки“. Возможно, будет противодействие, медийные атаки на команду Текслера и Котову, — соглашается политолог Андрей Лавров. — Но ситуация принципиально отличается от времен Юревича. За Текслером стоит президентская воля, это общая установка — „хватит дербанить активы“! За Юревичем не стоял Путин. Это разный уровень „веса“ и согласований с силовиками», — уверен он.

Политтехнолог Евгений Маклаков говорит, что громких конфликтов не будет, пока команда Текслера и Котовой не покушается на бизнес местных элит. «Текслер использует древнейший принцип, позволяющий контролировать ситуацию: разделяй и властвуй. Объединение кланов невозможно, как и дружба против Текслера. А победить их по одиночке — реально. Поэтому маловероятно, что кто-то вступит в открытую войну с губернатором. Посты в гордуме не настолько влиятельны. Но Текслер пока еще не совершал агрессивных действий в отношении бизнеса», — подчеркивает собеседник.

Василий Зорин (стоит) считает, что выборы в ЗСО станут более жесткой кампанией для челябинских элит Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Политолог Василий Зорин считает, что усиление бюджетников в гордуме в противовес бизнесменам несет и плюсы, и минусы. «Бюджетники менее подвержены коррупции, не склонны смешивать частные интересы с интересами города и бюджета. Но имеют ограниченные компетенции — специалисты в узкой сфере. Будет дефицит лидерских качеств, умения общаться с широкой аудиторией и в хорошем смысле манипулировать ей, а также системный взгляд на городское хозяйство и развитие города. Еще минус — склонность к лоялистской модели поведения, ориентация на сохранение текущего положения вещей», — отмечает он.

В то же время все челябинские бизнес-альянсы, по мнению Зорина, ситуативны. «Возникнут новые группы влияния вокруг новых центров принятия решений. Многое будет зависеть от кампании в ЗСО, которая станет более конкурентной и травмоопасной для элит, чем завершившаяся муниципальная», — резюмировал эксперт.