Utair увеличила число рейсов на Урале после отмены полетов в Европе

Utair увеличила число рейсов из Екатеринбурга в Югру Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Авиакомпания Utair в апреле запускает два новых рейса из Екатеринбурга в города ХМАО — Урай и Советский. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

В Советский Utair будет летать с 6 апреля два раза в неделю — понедельник и пятницу на самолете ATR 72. Рейсы в Урай стартуют с 7 апреля. «Отправление из Кольцово — по вторникам и субботам в 14:05, прибытие в Урай — в 16:05 местного времени», — сообщили в пресс-службе аэропорта Екатеринбурга.

С чем связано увеличение количества рейсов в Югру, журналисту агентства узнать не удалось. Пресс-секретарь Utair не ответил на телефонный звонок.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания вынуждена приостановить выполнение авиарейсов международного направления из-за пандемии коронавируса. Utair отменила полеты в Азербайджан, Узбекистан, Белоруссию, Армению, Австрию и Латвию.