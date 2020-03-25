Министру Якушеву предложили освободить россиян от коммуналки на время карантина

Финансовое благополучие россиян пострадает из-за карантина и кризиса, уверен Василий Власов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер против распространения коронавируса. Инициатива уже направлена главе Минстроя Владимиру Якушеву [бывший губернатор Тюменской области].

В своем письме Власов подчеркнул, что на фоне общего сокращения доходов, россиянам приходится нести дополнительные издержки в виде повышенных счетов за услуги ЖКХ в силу более длительного пребывания дома. «Финансовое благополучие очень многих россиян в результате этого значительно пострадает. Соответственно, освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам РФ в сложной экономической ситуации», — говорится в обращении депутата

При этом он подчеркнул, что такая мера необходимо только на время действия особого режима, который был введен из-за мер, принятых властями в целях борьбы с коронавирусом.

По последним данным, количество зараженных людей по всему миру приблизилось к отметке в 425 тысяч. Почти 19 тысяч людей скончались, 105 тысячам удалось выздороветь. В России пока зафиксировано 503 случая заражения COVID-19. По другим данным — 495. 22 человека поправились и были выписаны из больниц.