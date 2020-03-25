Сокращенный рабочий день оплачивается по-разному в зависимости от причин Фото: Василий Колотилов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Работодатель обязан платить работнику даже в условиях экономического кризиса и карантина из-за коронавируса. Депутат Госдумы, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских рассказал, в каких случаях возможен перевод на удаленную работу и как оплачивается простой на производстве.

Как оплачивается карантин?

Информация о людях, вернувшихся из-за границы и их сожителях, а также о родителях детей, чьи школы закрылись на карантин, направляется работодателю и в больницу. Врач, пришедший на дом проконтролировать пациента на карантине, выписывает больничный. Также работник сам может оформить электронный больничный, приложив соответствующие документы на сайте Фонда социального страхования. В случае карантина и оформленного больничного действуют те же правила оплаты, что и при других болезнях.

На каких условиях платят за удаленную работу?

В случае работы вне офиса или рабочего места существует два варианта развития событий, в зависимости от причины (коронавирус или экономический кризис), пояснил Ветлужских. Например, при дистанционной занятости, если она возможна, необходимо заполнить дополнение к трудовому договору, в котором прописаны все условия такой работы.

Если работник хочет перенести свой отпуск на время карантина или взять дни «без содержания», то это можно сделать по согласованию с работодателем.

Что положено во время простоя на производстве?

Работодатель может отправить работника в простой для обеспечения безопасности труда на фоне коронавируса. По словам Ветлужских, пока непонятно, как суды будут квалифицировать эту ситуацию, однако эксперты сходятся во мнении, что в таком случае оплата будет 2/3 тарифа за счет работодателя. В случае, если простой вызван экономическими причинами, то работник получает 2/3 от зарплаты, поскольку простой по вине работодателя.

Какая зарплата при неполном рабочем дне?

Если неполные рабочие неделя или день оформлены по согласованию сторон, то оплачивается отработанное время. Такой вариант возможен и в том случае, если решение о переводе на такие условия связаны с организационными или техническими причинами, какими может являться коронавирус, подчеркивает депутат. Однако если сокращение рабочих часов вызвано экономическими причинами, то работодатель должен оплачивать оставшееся время как простой.

Сейчас в России около 80% сотрудников работают дистанционно, пишет LIFE . Ранее опрошенный URA.RU эксперты рассказали, что переход россиян на удаленную работу из-за коронавируса может привести к тому, что часть сотрудников в результате переведут на сокращенную рабочую неделю. При этом некоторая работа не позволяет работать удаленно, поэтому на заводе «Уралхиммаш» заявили о создании изолированных рабочих мест для сотрудников старше 60 лет.