Югорской компании запретили сжигать отходы на Ямале

Деятельность зарегистрированной в ХМАО компании «ОКСА», занимающейся утилизацией отходов в ЯНАО, приостановили на 90 суток. Решение об этом было принято Надымским городским судом по заявлению Роспотребнадзора.
Из ответа прокуратуры депутату ямальского законодательного собрания Ивану Вершинину следует, что протокол в отношении ООО «ОКСА» был составлен по статье «нарушение правил при обращении с медицинскими отходами» работниками управления Роспотребнадзора по ЯНАО. «Общество признано виновным в совершении указанного правонарушения с наказанием в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток», — говорится в документе.
Редакция URA.RU связалась с исполнительным директором ООО «ОКСА» Анатолием Беляевым. Тот отказался комментировать ситуацию и решение суда.
Ранее сообщалось, что югорская компания арендовала на окраине Надыма ангар, где путем сжигания в печи утилизировала опасные медотходы — одноразовые шприцы, маски, халаты, а также трупы животных и человеческие органы. По словам одной из бывших работниц компании Алены Бузуновой, утилизация проводилась с нарушениями установленных норм.
В ходе проверок надзорных органов было установлено, что с сентября по декабрь 2019 года компания сожгла 266 килограмм биологических отходов. Предприятие занималось этим без его контроля со стороны ветеринарных и санитарных служб.