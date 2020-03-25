Вирусолог объяснил, почему коронавирус опаснее нового хантавируса, от которого умер человек

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Лаборатория Роспотребнадзора Свердловской области. Екатеринбург, заражение, прием анализов, эпидемия, биологическая опасность, Экспертиза, вирус, коронавирус, covid-19, covid19, проверка на вирусы
Хантавирус опасен, однако, не повлечет за собой таких последствий, как COVID-19, считает АльштейнФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Хантавирус, первую смерть от которого зафиксировали в Китае, является менее опасным для человека, чем коронавирус COVID-19. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился вирусолог, академик РАЕН, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.

«Таких больших эпидемий, как сейчас вызвал коронавирус COVID-19, хантавирусы не вызывают. Это опасные вирусы, однако, таких последствий за ними не следует», — заявил URA.RU Альштейн.

Наибольшую опасность хантавирусы представляют для тех людей, которые уже ими заразился. При этом поражение вирусом происходит через контакты с животными, а также через пыль, говорит Альштейн. Основным переносчиком заболевания являются мыши-полевки и другие грызуны, отмечает эксперт. Кроме того, вирус может передаваться через укусы некоторых летучих мышей.

Хантавирусы могут вызывать разные осложнения и поражать разные органы. «У нас в России самый распространенный хантавирус вызывает геморрагическую лихорадку с поражением почек», — заключил Альштейн.

Ранее сообщалось, что в Китае был зафиксирован первый случай смерти от нового хантавируса. Житель провинции Юньнань скончался прямо в автобусе, после чего в нем проводили проверку всех пассажиров.

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© Служба новостей «URA.RU»
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