Трое челябинцев, у которых подозревают коронавирус, скрылись от врачей

В Челябинске не удается найти трех горожан, находившихся в непосредственном контакте с больными коронавирусной инфекцией, заявила 25 марта на городском оперативном штабе представитель регионального Роспотребнадзора Светлана Лучинина. По указанным ими адресам они не проживают, поиски будет вести полиция.
«У четырех членов семьи, глава которой вернулся из Италии, в новосибирском центре вирусологии и биотехники „Вектор“ подтвердили болезнь. Трех человек, контактировавших с ними, не удалось разыскать по указанному месту жительства, — заявила Лучинина. — Сегодня мы обращаемся к органам МВД, чтобы они приняли участие в наших розысках».
Болезнь бизнесмена, его жены — сотрудницы прокуратуры и их дочери-студентки подтвердила утром 25 марта вице-губернатор области Ирина Гехт. От них коронавирус подхватила четвертый член семьи — бабушка. «На сегодня состояние девочки и ее отца удовлетворительное, женщины — средней тяжести, — добавила начальник горздрава Челябинска Наталья Горлова. — Бабушка, мать первично заболевшего, находится в больнице Магнитогорска».
На сегодня в Челябинской области зарегистрировано пять заболевших коронавирусом. В регионе готовятся к закрытию практически всех развлекательных заведений для детей и взрослых.
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