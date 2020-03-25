Машины челябинских чиновников отдадут медикам, борющимся с коронавирусом

Мэр Наталья Котова (справа) дала команду подготовить для передачи медикам машины администрации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Весь автопарк администрации Челябинска подготовят к передаче медикам, задействованным в борьбе с распространением коронавируса. Такое распоряжение отдала 25 марта мэр Челябинска Наталья Котова, передает корреспондент URA.RU.

«При необходимости следует полностью задействовать наши машины для работы врачей, — заявила Котова на заседании городского оперативного штаба. — Сейчас свои автомобили могут отдать заместители главы, начальники управлений и так далее. В каких-то структурах есть несколько автомобилей».

По словам начальника управления здравоохранения Челябинска Натальи Горловой, помощь будут принята с благодарностью. «Уже сейчас каждая медицинская организация ежедневно берет по 40-50 проб на вирус с выездом к находящимся в изоляции на дому. Потребность в транспорте возрастает — это серьезное подспорье», — сказала Горлова. Также для этих целей может быть задействован транспорт городской полиции.

На данный момент в Челябинской области диагноз коронавирусная инфекция поставлен пятерым южноуральцам, заявила вице-губернатор Ирина Гехт. Один из них госпитализирован в Миассе, трое в Челябинске, пожилая женщина находится в инфекционном отделении больницы Магнитогорска.

В Челябинске полиция разыскивает трех горожан, контактировавших с больными и указавших ложные адреса. «Вызывает удивление, что люди, которые должны быть законопослушными, до сих пор не прошли обследование», — констатировала представитель Роспотребнадзора Светлана Лучинина.