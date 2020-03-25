Президент России Владимир Путин принял решение выступить с обращением к гражданам РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране. Выступление должно начаться в 15:30 (мск).
Предполагается, что в ходе своей речи он также озвучит решение о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного на 22 апреля. Сам глава государства ранее заявил, что дата голосования может быть изменена в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, так как «нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь граждан». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уведомила, что президент в своем обращении к россиянам звучит меры для поддержки экономики в связи с коронавирусом.
Во вторник Путин провел многочасовое совещание на тему увеличения числа зараженных COVID-19 в России. Также российский лидер встретился с правительством и администрацией президента. В рамках встречи были затронуты вопросы поддержки граждан и экономики страны на фоне напряженной экономической ситуации в мире, вызванной пандемией коронавируса.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обращение Владимира Путина будет транслироваться по телевидению с 15:00 (мск). Также его выступление можно увидеть на
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