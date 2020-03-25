Крупнейшая гостиничная сеть Урала обсуждает закрытие отелей

Отели Екатеринбурга начали заполняться в четыре раза хуже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Екатеринбургская сеть отелей USTA Hotels раздумывает над консервацией части своих гостиниц из-за снижения потока туристов. Об этом URA.RU сообщил коммерческий директор сети Виктор Салин. По его словам, в условиях пандемии коронавируса в Екатеринбург почти перестали приезжать гости.

«Во всех компаниях ограничивают командировки, выездные мероприятия. Загрузка отелей максимум 10-15%, а раньше была 60-65%. Поэтому некоторые отели консервируются. Мы тоже думаем об этом, смотрим на свои отели, которые, вероятно, законсервируем. Смысла в их деятельности нет, там живет по 5, 10, 20 гостей», — рассказал Салин. Он отметил, что USTA Hotels сохранит работу части гостиниц, поскольку люди продолжают приезжать в Екатеринбург. Пока не решено, какие именно отели будут законсервированы.

На данный момент компания соблюдает все необходимые меры, чтобы не допустить распространения коронавируса, заявил Салин. Гостевые комнаты регулярно дезинфицируют, персонал придерживается всех правил безопасности.

Сети USTA Hotels принадлежит пять гостиниц в Екатеринбурге, яхт-клуб «Коматек» на берегу Верх-Исетского пруда и загородный отель под Верхней Сысертью. Всего в управлении компании находится более 550 номеров.

В Свердловской области 24 марта было зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом. Сейчас в регионе им болеют 13 человек. Область занимает четвертое место по количеству заболевших. В рамках борьбы с распространением инфекции в регионе закрыты учреждения культуры, запрещены массовые мероприятия больше 50 человек, останавливается работа кинотеатров, кальянных и детских зон в торговых центрах.