13 ограничений, которые действуют на данный момент в столице Урала Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за эпидемии коронавируса власти Свердловской области и Екатеринбурга ввели 11 ограничений. URA.RU собрало в одной новости информацию, актуальную для жителей уральской столицы по состоянию на 24 марта.

В Москве из-за пандемии коронавируса ограничений и запретов больше. В частности, с 16 марта запрещены все мероприятия с участием больше 50 человек в помещениях, а также все массовые собрания на улицах. Государственные школы в столице закрываются до 12 апреля. Детей рекомендовано не пускать в торговые центры, парки и другие общественные места. С 26 марта москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим. Трудоустроенные пенсионеры должны перейти на удаленный режим работы и не посещать общественные места.