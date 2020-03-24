Из-за эпидемии коронавируса власти Свердловской области и Екатеринбурга ввели 11 ограничений. URA.RU собрало в одной новости информацию, актуальную для жителей уральской столицы по состоянию на 24 марта.
- Запрет на проведение всех массовых мероприятий численностью более 50 человек. Ранее в регионе действовало ограничение на мероприятия с участием более 1000 человек, что заставило отменить концерты на всех площадках города;
- ТРЦ Среднего Урала останавливают работу детских клубов, игровых комнат, а также кинотеатров и кальянных. Первым в столице Урала требованиям подчинился ТЦ «Фан Фан»;
- Закрыты театр «Урал Опера Балет», Свердловская филармония, Екатеринбургский цирк и городской Дом музыки. «Коляда-театр» продолжает работу в обычном режиме;
- Вузы Екатеринбурга с 16 марта до 12 апреля перевели студентов на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. Общежития Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) закрылись до 1 сентября. Студентов выселяют из общежитий и отправляют в родные города;
- Чиновники правительства Свердловской области переходят на работу в удаленном режиме с 24 марта до 12 апреля. Разрешение дано сотрудникам большинства департаментов аппарата губернатора. При этом вице-губернаторы, советники, помощники и секретариат ходят на работу в обычном режиме;
- Администрация Екатеринбурга переходит на дистанционный режим работы. Перевод чиновников будет осуществляться только с их согласия. При этом сотрудников городских учреждений культуры просят написать заявления на отпуска без содержания;
- Будут отменены все заседания думы Екатеринбурга и ее комиссий до 15 апреля;
- Президентский центр Бориса Ельцина (Ельцин Центр) в Екатеринбурге на время пандемии прекращает свою работу. В итоге будет отменен круглый стол, посвященный поправкам в Конституцию России, который планировался в марте;
- Полицейским из гарнизона УМВД по Екатеринбургу запретили покидать пределы города. В выходные дни и на время отпуска сотрудники должны находиться в столице Урала;
- Остановлена деятельность учебных заведений Екатеринбургской епархии на Урале. В то же время храмы продолжают работать в обычном режиме;
- Духовное управление мусульман Свердловской области отказалось от проведения коллективной пятничной молитвы до 12 апреля. Останавливается практика общения верующих с дежурными имамами;
В Москве из-за пандемии коронавируса ограничений и запретов больше. В частности, с 16 марта запрещены все мероприятия с участием больше 50 человек в помещениях, а также все массовые собрания на улицах. Государственные школы в столице закрываются до 12 апреля. Детей рекомендовано не пускать в торговые центры, парки и другие общественные места. С 26 марта москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим. Трудоустроенные пенсионеры должны перейти на удаленный режим работы и не посещать общественные места.
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