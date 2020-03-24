Что запрещено в Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса. СПИСОК

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Музей Бориса Ельцина и Арт-галерея Ельцин Центра закрылись в связи с пандемией коронавируса. Екатеринбург, ельцин центр, закрыто, табличка, арт-галерея
13 ограничений, которые действуют на данный момент в столице УралаФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Из-за эпидемии коронавируса власти Свердловской области и Екатеринбурга ввели 11 ограничений. URA.RU собрало в одной новости информацию, актуальную для жителей уральской столицы по состоянию на 24 марта.

В Москве из-за пандемии коронавируса ограничений и запретов больше. В частности, с 16 марта запрещены все мероприятия с участием больше 50 человек в помещениях, а также все массовые собрания на улицах. Государственные школы в столице закрываются до 12 апреля. Детей рекомендовано не пускать в торговые центры, парки и другие общественные места. С 26 марта москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим. Трудоустроенные пенсионеры должны перейти на удаленный режим работы и не посещать общественные места.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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