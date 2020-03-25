Войскам РХБЗ отводится особая роль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ о проведении учений в штабах и подразделениях Центрального и Западного военных округов. С 25 марта будет проверена готовность частей Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, подразделений радиационной, химической и бактериологической защиты, а также инженерных войск и военных медиков. Военные должны показать способность противостоять коронавирусной инфекции, заявляет пресс-служба Минобороны.

В заявлении уточняется, что учения будут разбиты на два этапа. Военное руководство округов и соединений будет «формировать группировки сил <…> и сводные отряды <…> для борьбы с заболеваниями в местах дислокации военнослужащих», заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

На втором этапе в течение двух суток будут проверены возможности медицинских отрядов специального назначения, штатных и сводных медицинских подразделений военных округов по своевременному развертыванию для борьбы с инфекцией. В помощь могут быть привлечены резервы Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Кроме мобилизационных возможностей, будет оценены возможности инфраструктуры и транспортной сети (железнодорожной и воздушной) для лечения и возможной эвакуации заболевших, а также организации карантина в нужном месте. Учения продлятся до 28 марта.