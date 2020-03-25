Власти объяснили, какой признак объединяет многих зараженных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Большая часть госпитализированных с симптомами COVID-2019 в Екатеринбурге, — люди с высокими доходами. Медики забирают их из коттеджей. Об этом URA.RU сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, комментируя географию распространения вируса в столице Урала.

«Процент людей, которых госпитализируют из частных домов, из особняков, значительно выше, чем когда мы имели дело с вернувшимися из Китайской Народной Республики, — заявил агентству замгубернатора. — По понятным причинам: если люди возвращаются из Италии, Испании, из турне — ясно, что это не самые малообеспеченные люди».

Официальное число подтвержденных случаев коронавируса в Екатеринбурге пока остается прежним (13 человек), однако цифра уже завтра может измениться: информацию еще об одном госпитализированном в Екатеринбурге опубликовал городской паблик Inburg. «Из дома на Надеждинской, 14 увезли мужчину с подозрением на коронавирус, — сообщила подписчица паблика, прислав видео. — Идет дезинфекция».

Ранее URA.RU сообщало, что пациенты с коронавирусом были госпитализированы из микрорайонов ЖБИ, Заречный, Пионерский, Академический и Ботанический. Между тем, медики не спешат называть таких людей заболевшими: формально их диагноз не считается подтвержденными, пока не придут анализы из новосибирского ФГУП «Вектор».

«Лаборатория в Екатеринбурге не выдает положительные результаты — можно только усомниться в отрицательном результате и отправить анализ на проверку, — заявил URA.RU главный санитарный врач Свердловской области, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских. — Лица с сомнительными результатами относятся к категории подозрительных, как и все те, кто приехал с симптомами ОРВИ из-за рубежа. Таковых на сегодня — 176 человек. Они распределены по городу равномерно».