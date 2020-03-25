Чем обращение Путина к нации отличается от выступлений Меркель, Макрона и Трампа

Президент обратился к россиянам с конкретными мерами поддержки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Обращение президента Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса отличается от выступлений на эту тему других мировых лидеров, отмечают опрошенные URA.RU политологи. Речь российского лидера в первую очередь выделяется своей конкретикой.

«Выступления [канцлера Германии Ангелы] Меркель, [президента Франции Эмманюэль] Макрона, [президента США Дональда] Трампа и ряда лидеров южно-американских стран по коронавирусу были про макроэкономику или про эмоции и личное отношение. А президент Путин был очень конкретен. Этим обращение Путина оказалось уникальным на фоне всех остальных», — отметил в беседе с агентством политолог Марат Баширов. По его словам, все пункты из президентского выступления можно сразу превратить в конкретные поручения правительству, губернаторам и мэрам.

Интонация речи Путина, в отличие от других мировых лидеров, была более деловой и сосредоточенной, считает эксперт ЭИСИ Елена Курбангалеева. «У Меркель, например, речь была эмоционально-сочувственной, в меньшей степени про меры поддержки и в большей степени про общую солидарность и сопричастность. В речи Путина в дополнение к словам о солидарности были перечислены конкретные меры поддержки», — отметила политолог.

Для выступления Путина также характерно то, что оно было выдержано в спокойных интонациях, считает политолог Глеб Кузнецов: «В речи не было угрожающего и истеричного тона, который был свойствен в последнюю неделю многим европейским лидерам и разжигал панику в народе».

Президент Путин 25 марта обратился к гражданам России по поводу ситуации с коронавирусом. В качестве антикризисных мер глава государства предложил перенести голосование по Конституции с 22 апреля на более поздний срок. Кроме того, следующая неделя объявлена нерабочей. Также обращение предполагает адресную помощь россиянам и бизнесу.

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