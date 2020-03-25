Россиянам дали совет, что делать с рублевыми вкладами после введения налога

Жителям России придется платить налог с процентов по вкладам. Нововведение — инициатива президента РФ Владимира Путина Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Финансовые аналитики рекомендуют россиянам отказаться от вкладов, превышающих объем в 1 миллион рублей. Такие советы эксперты дают в связи с новой мерой, озвученной в ходе обращения к жителям страны президентом России Владимиром Путиным.

«Если на рублевых вкладах больше 1 миллиона рублей, то разумнее такие вклады закрыть. Можно купить консервативные облигации, лучше всего облигации федерального займа (ОФЗ). Доходность по ним даже за вычетом 13% выше, чем процентный доход по вкладам за минусом 13%. Можно перевести сумму на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) типа А, сэкономив на налоговом вычете», — цитируют «Ведомости» финансового консультанта Наталью Смирнову.

Ранее Владимир Путин предложил ввести налог в размере 13% на процентные доходы граждан с банковских вкладов. Когда изменится порядок налогообложения, президент не уточнил.

Старший юрист BGP Litigation Денис Савин считает, что нововведения, которые ухудшат условия для налогоплательщиков, не могут вступить в силу в этом году, поскольку это предполагает изменение Налогового кодекса. «Ввод нормы возможен только с нового налогового периода, то есть с 1 января 2021 года. Чтобы провести эти изменения задним числом, потребуется изменять Налоговый кодекс», — сказал Савин. Также аналитики полагают, что обложение банковских вкладов налогом приведет к оттоку крупных вкладчиков на валютные счета.