В Китае выяснили, кто первым заразился коронавирусом

В Китае рассказали, кто первым заболел коронавирусом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Первым человеком с подтвержденным коронавирусом в Китае была женщина, продающая креветки на рынке морепродуктов «Хуанань» в Ухане. Пока не известно, как она заразилась и являлась ли «нулевым пациентом».

« 11 декабря 2019 года у женщины с фамилией Вэй по неизвестной причине поднялась температура», — сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.

Гражданка Китая снимала жилье рядом с рынком, от ее квартиры до работы было не более 500 метров. Когда появились первые признаки ОРВИ, женщина обратилась в клинику на первом этаже дома, ей поставили два укола, но они не подействовали. Вэй пошла в другую больницу, где ей тоже не смогли помочь. Тогда она обратилась в клинику «Мехэ» при Хуачжунском университете науки и технологии.

Позже журналисты установили первого заболевшего, который не контактировал с рынком «Хуанань». Им стал мужчина с фамилией Чэнь. 16 декабря у него поднялась температура. Он обратился в клинику и рассказал врачам, что занимается финансами. Контактов с рынком он не имел, так как живет на расстоянии 30 километров от него. Чэнь так и не смог понять, где заразился. Он лишь предположил, что это произошло в метро по дороге на работу. Никто из его близких не заболел.

По информации комитета по здравоохранения Уханя, всего в первой группе заболевших коронавирусом было 27 человек, 24 из них имели контакты с рынком морепродуктов.

За последние 24 часа число заразившихся COVID-19 в мире увеличилось более, чем на 40 тысяч человек. В Китае зафиксировано более 81 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает RT. В этой стране от инфекции скончались более 3000 граждан. По данным Nation News, в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей.