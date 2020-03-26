В Югре у самолета Utair при взлете заискрился двигатель

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Споттинг. Курган, снег, аэропорт, зима, utair, самолет, ютейр, сотрудники аэропорта
Пассажиры рейса Сургут-Ханты-Мансийск ждут прибытия резервного бортаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте из-за отказа двигателя не смог вылететь самолет авиакомпании Utair, который должен был доставить пассажиров в Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU сообщил источник в сургутском аэропорту.

«У самолета АН-24 произошел отказ двигателя. Командир корабля принял решение отложить совершение рейса. Сейчас из Тюмени в Сургут должен прилететь резервный борт, который и сможет доставить пассажиров в Ханты-Мансийск», — прокомментировал источник.

Он также уточнил, что на борту находилось 12 человек. Все они сейчас находятся в сургутском аэропорту. В пресс-службе Utair ситуацию объяснили тем, что при подготовке к взлету сработал датчик генератора о наличии искрения: «Возгорания не было. По правилам безопасности авиакомпания меняет борт».

Проверку этого авиационного происшествия начал следственный комитет на транспорте по УРФО. «При запуске правого двигателя воздушного судна „Ан-24“, который готовился к вылету по маршруту „Сургут — Ханты-Мансийск“, обнаружено искрение проводки, в этой связи командиром воздушного судна принято решение о прекращении подготовки к вылету», — говорится в сообщении пресс-службы силового ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что 21 марта самолет Utair, совершавший рейс Ханты-Мансийск-Урай, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за проблем со стойкой шасси.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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