В Югре у самолета Utair при взлете заискрился двигатель

В Сургуте из-за отказа двигателя не смог вылететь самолет авиакомпании Utair, который должен был доставить пассажиров в Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU сообщил источник в сургутском аэропорту.
«У самолета АН-24 произошел отказ двигателя. Командир корабля принял решение отложить совершение рейса. Сейчас из Тюмени в Сургут должен прилететь резервный борт, который и сможет доставить пассажиров в Ханты-Мансийск», — прокомментировал источник.
Он также уточнил, что на борту находилось 12 человек. Все они сейчас находятся в сургутском аэропорту. В пресс-службе Utair ситуацию объяснили тем, что при подготовке к взлету сработал датчик генератора о наличии искрения: «Возгорания не было. По правилам безопасности авиакомпания меняет борт».
Проверку этого авиационного происшествия начал следственный комитет на транспорте по УРФО. «При запуске правого двигателя воздушного судна „Ан-24“, который готовился к вылету по маршруту „Сургут — Ханты-Мансийск“, обнаружено искрение проводки, в этой связи командиром воздушного судна принято решение о прекращении подготовки к вылету», — говорится в сообщении пресс-службы силового ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что 21 марта самолет Utair, совершавший рейс Ханты-Мансийск-Урай, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за проблем со стойкой шасси.