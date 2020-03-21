В Югре совершил экстренную посадку самолет Utair

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг. Курган, снег, аэропорт, зима, utair, споттинг, летное поле, аэродром, самолет, атр72
Самолет ATR-72 выполнял рейс из Ханты-Мансийска в УрайФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пассажирский самолет ATR-72 авиакомпании Utair рейса №121 (Ханты-Мансийск — Урай) из-за неисправного шасси вынужденно сел в аэропорту вылета. Об этом URA.RU сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК России.

«При наборе высоты не убралась стойка шасси, в этой связи командиром воздушного судна принято решение о возвращении борта в аэропорт вылета», — говорится в сообщении ведомства. В 10:15 по местному времени самолет благополучно сел.

На борту самолета находились 25 пассажиров и четверо членов экипажа, уточнили в ведомстве. Никто из них не пострадал. Причины произошедшего выясняются.

В приемной аэропорта на звонок корреспондента URA.RU не ответили. В пресс-службу авиакомпании Utair направлен запрос, ответ пока не поступил.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...