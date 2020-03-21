В Югре совершил экстренную посадку самолет Utair

Самолет ATR-72 выполнял рейс из Ханты-Мансийска в Урай
Пассажирский самолет ATR-72 авиакомпании Utair рейса №121 (Ханты-Мансийск — Урай) из-за неисправного шасси вынужденно сел в аэропорту вылета. Об этом URA.RU сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК России.
«При наборе высоты не убралась стойка шасси, в этой связи командиром воздушного судна принято решение о возвращении борта в аэропорт вылета», — говорится в сообщении ведомства. В 10:15 по местному времени самолет благополучно сел.
На борту самолета находились 25 пассажиров и четверо членов экипажа, уточнили в ведомстве. Никто из них не пострадал. Причины произошедшего выясняются.
В приемной аэропорта на звонок корреспондента URA.RU не ответили. В пресс-службу авиакомпании Utair направлен запрос, ответ пока не поступил.