20 марта 2020
19 марта 2020

На пост осужденного главы челябинского района претендуют три человека

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Согласительная комиссия с представителем власти города и «Водного Союза». Курган , отставка, пустое кресло, рабочий стол, документы на столе
Кресло экс-главы района Сергея Шулаева обретет нового хозяина в конце мартаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Конкурсы на глав в Челябинской области

Депутаты Карталинского района (Челябинская область) выберут замену осужденному главе Сергею Шулаеву из трех кандидатов. Такое решение приняла 20 марта конкурсная комиссия, сообщили URA.RU в конкурсной комиссии.

«26 марта депутатам районного собрания предстоит избирать главу из трех человек. Среди них бывший глава района Анатолий Вдовин, бизнесмен Алексей Сеньков и начальник отдела ООО „Центр коммунального хозяйства“ Петр Гошенко», — сообщили URA.RU в комиссии.

Выборный процесс в Карталинском районе начался 5 декабря 2019 года, после того, как экс-глава района Сергей Шулаев не сумел оспорить в облсуде условный приговор за покупку непригодного жилья для сирот.

Изначально занять его место пожелали 14 претендентов. Изначально на пост претендовали 14 человек. Однако, Сергей Ломовцев, возглавлявший район после Шулаева и ушедший после скандала со срывом отопительного сезона, снялся с выборов.

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-
17
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Ссылки по теме
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