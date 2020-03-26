Сотрудники ГИБДД станут меньше общаться с россиянами из-за пандемии

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Врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор Владимир Миронов. Екатеринбург, дпс, гибдд
ГИБДД сократит общением с гражданами из-за коронавирусаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сотрудники Госавтоинспекция сократят общение с гражданами при предоставлении госуслуг, а также при рассмотрении административных дел. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

«Эти меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях», — цитирует ТАСС сообщение МВД.

Из-за коронавируса ГИБДД также временно отменяет санкции за нарушение сроков регистрации автомобилей.

Ранее президент РФ Владимир Путин неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, сообщает телеканал 360. За сутки в России зафиксировано 182 новых пациентов с коронавирусом в 18 регионах. Всего COVID-2019 в стране болеют 840 человек в 56 регионах, 20 из них — в Свердловской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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