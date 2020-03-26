Доктор Мясников рассказал, могут ли домашние питомцы заразить хозяина коронавирусом

Мясников рассказал о возможном заражении коронавирусом домашних питомцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Медики не обладают информацией о передаче коронавируса COVID-19 от человека домашним питомцам и наоборот. Об этом заявил главврач городской клинической больницы №71 Москвы и телеведущий Александр Мясников.

«У кошек коронавирусы — это нормальное состояние. Передается ли [от домашних питомцев человеку] этот конкретный COVID-19, пока данных нет. У меня три собаки и кошка, и я специально посмотрел литературу. Нигде не пишут — нет, не передается; везде пишут — нет, мы не знаем», — цитирует врача « Федеральное агентство новостей ».

Он отметил, что пока врачи не выяснили даже, как инфекция передается от человека к человеку. Нет достоверной информации, передается ли коронавирус от матери ребенку при родах или при кормлении грудью. Ученые не знают, может ли COVID-19 распространяться половым путем.

Ранее Мясников опубликовал в своем telegram-канале список лекарств, которые могут помочь вылечиться заболевшим коронавирусом. Среди них Лопинавир/Ритонавир, Гидроксихлорохин, Интерферон гамма, Ремдесивир и Тосилизумаб.

В России за сутки выявлено 182 новых случая инфекции. Всего болеют коронавирусом 844 человека, 20 из них — в Свердловской области.