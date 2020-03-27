Россияне стали отправлять своих пожилых родителей подальше от городов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса повлияла на ситуацию с развитием внутреннего туризма в Челябинской области. Семейный курорт «Утес» в Чебаркуле стал пользоваться повышенным спросом у тех, кто решил отправить своих пожилых родителей в спокойное место, чтобы те не сидели в городских квартирах. Путевки покупают жители не только Челябинска, но также Москвы и Екатеринбурга, сообщают читатели URA.RU.

«Был на днях в „Утесе“, удивился тому, как много там стало пожилых, в том числе из Москвы и Екатеринбурга, — рассказал один из собеседников URA.RU. — Оказалось, что их взрослые дети отправили. Боятся, что родители не выдержат добровольного заточения в квартирах и будут ходить по городу. А пожилым, как известно, сейчас лучше сидеть дома».

Управляющая курортом Екатерина Захарова подтвердила URA.RU, что спрос на путевки для пожилых людей вырос. «Но при этом возросли требования у клиентов, точнее, у их взрослых детей, — пояснила она. — Просят предоставить данные, как следят за здоровьем гостей, сколько приемов пищи и как часто проводится обработка мест для отдыха, номеров. Все это у нас, разумеется, проводится, и даже чаще, чем надо. Мы приняли дополнительные меры. Пожилым доставляем еду в номер. Следим за тем, чтобы на мероприятиях не собирались более 50 человек. Мы даже думаем над проектом „Резервация“, чтобы селить через номер и еду доставлять только в номер».

Захарова отметила, что из-за карантинных мер пришлось закрыть СПА-центр и бассейн. Также принято решение закрыть офис для продажи путевок в Челябинске. «Но при этом, конечно, опасаемся, что могут закрыть все санатории, — отметила она. — Тогда придется срочно вывозить всех пациентов, и сам коллектив останется без работы».