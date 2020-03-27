Ямальская «дочка» «Газпрома» судится с компанией уральского миллиардера

Против компании Дмитрия Пумпянского подали иск за некачественную продукцию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дочерняя структура «Газпрома» — «Газпром добыча Уренгой» — подала иск против «Трубной металлургической компании» (ТМК) уральского миллиардера Дмитрия Пумпянского за некачественную продукцию. Об этом сообщается в картотеке дел арбитражного суда Тюменской области.

В материалах указано, что ТМК предоставил «дочке» «Газпрома» перепроводники и ниппели ненадлежащего качества. Энергетическая компания просит заменить товар и в качестве неустойки требует около 330 тысяч рублей. В своем определении Тюменский областной суд указал, что исковое заявление принято, возбуждено производство по делу. Предварительное заседание назначено на 27 апреля.

В пресс-службе «Газпром добыча Уренгой» получить комментарий не удалось. Был направлен запрос. Ответ на момент публикации не получен. В пресс-службе ТМК на момент написания материала не ответили. Однако оператор, на которого был переадресован звонок, попросил перезвонить позднее. В компанию также был направлен запрос. Ответа не поступило.

«Трубная металлургическая компания» является одним из крупнейших российских поставщиков труб. В том числе компания занимается производством бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG) для бурения и эксплуатации скважин.

Ямал является ключевым регионом для ПАО «Газпром». Корпорация владеет лицензией на 32 месторождения. Суммарные запасы и ресурсы всех месторождений полуострова Ямал — 26,5 трлн кубометров газа, 1,6 млрд тонн газового конденсата и 300 млн тонн нефти. «Газпром добыча Уренгой» занимается разработкой крупнейшего в России Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.