Силуанов и Греф разъяснили, как будет действовать новый налог на вклады

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Российский инвестиционный форум в Сочи 2018. Первый день. Сочи, силуанов антон, портрет
Антон Силуанов назвал дату введения нового налога на доходы по вкладамФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн рублей будет введен со следующего года и будет впервые удержан в 2022 году. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов.

«Налог с процентных доходов по вкладам не коснется полученных в 2020 году доходов граждан», — сообщает RNS со ссылкой на главу ведомства. Отчитаться нужно будет за проценты, полученные в 2021 году. Официальные уведомления налогоплательщики получат только в 2022 году. Министр добавил, что мера коснется не только вкладов, сумма которых превышает 1 млн рублей, но и инвестиций в долговые ценные бумаги.

Глава Сбербанка Герман Греф в письме клиентам пояснил, что налогообложению подлежат проценты с суммарной величины накоплений во всех банках. При этом рублевая переоценка валютных депозитов не будет облагаться налогом, отметил Греф.

Ранее президент России Владимир Путин предложил обложить жителей России 13-процентным налогом на доходы по депозитам.

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© Служба новостей «URA.RU»
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