Силуанов и Греф разъяснили, как будет действовать новый налог на вклады

Антон Силуанов назвал дату введения нового налога на доходы по вкладам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн рублей будет введен со следующего года и будет впервые удержан в 2022 году. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов.

«Налог с процентных доходов по вкладам не коснется полученных в 2020 году доходов граждан», — сообщает RNS со ссылкой на главу ведомства. Отчитаться нужно будет за проценты, полученные в 2021 году. Официальные уведомления налогоплательщики получат только в 2022 году. Министр добавил, что мера коснется не только вкладов, сумма которых превышает 1 млн рублей, но и инвестиций в долговые ценные бумаги.

Глава Сбербанка Герман Греф в письме клиентам пояснил, что налогообложению подлежат проценты с суммарной величины накоплений во всех банках. При этом рублевая переоценка валютных депозитов не будет облагаться налогом, отметил Греф.

Ранее президент России Владимир Путин предложил обложить жителей России 13-процентным налогом на доходы по депозитам.