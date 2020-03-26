Власти раскрыли число курганцев, отправленных на самоизоляцию из-за коронавируса

Более тысячи зауральцев изолированы от общества из-за угрозы распространения коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Более 1200 жителей Курганской области сейчас находятся на самоизоляции из-за коронавирусной инфекции COVID-19. В ближайшее время их число может увеличиться, заявил глава региона Вадим Шумков в видеообращении к зауральцам, которое он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«На самоизоляции в регионе сегодня находятся 1235 человек. Это люди, кто вернулся из-за границы, а также те, кто был в контакте с ними, пожилые люди, кто находится в группе риска», — рассказал губернатор. Около 130 человек завершили самоизоляцию, так как у них истек срок карантина. «Но нас ждет приезд еще ряда граждан, кто не захотел или не смог прервать свой драгоценный отпуск, игнорируя расползающуюся угрозу», — подчеркнул Шумков.

Соблюдение режима изоляции контролируют сотрудники МВД и врачи. Глава Зауралья напомнил, что за его нарушение предусмотрена ответственность.

По данным на 26 марта, в Курганской области зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболела девочка, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

В настоящее время в регионе введены меры профилактики. Для многих жителей Зауралья следующая неделя объявлена нерабочей, закрывают школы, детсады, кинотеатры и развлекательные центры, отменяют спортивные мероприятия. «Сейчас готовятся ограничения по работе предприятий общепита и сервиса», — заявил Шумков.