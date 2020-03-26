25 марта 2020

Что разрешено и что запрещено на время коронавируса в Курганской области. СПИСОК

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дороги на ул. Мальцева. Курган, женщина в маске, весна, женщина в возрасте, пенсинерка, масочный режим
Из-за профилактики коронавируса в Кургане действуют ряд запретов и ограниченийФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

На территории Курганской области действует ряд запретов и ограничений, связанных с профилактикой коронавирусной инфекции COVID-19. URA.RU объединило их в список.

  • с 30 марта по 3 апреля в детских садах будут работать только дежурные группы для родителей, которым не с кем оставить детей;
  • зауральцам рекомендовали не выезжать из Курганской области;
  • курганцам старше 60 лет рекомендуют не ходить в организации общественного питания;
  • в общественных заведениях введен масочный режим;
  • в Шадринске приостановлена работа спортивных и культурных учреждений, развлекательных центров, баров, кафе, ресторанов, кальянных, бань;
  • в области закрыты кинотеатры;
  • ограничен прием граждан в МФЦ без записи, представители органов власти также приостановили прием граждан.

Кроме того, по данным на 26 марта запрещены:

  • массовые мероприятия;
  • посещения учащимися занятий в образовательных учреждениях региона. Обучение проходит в дистанционном формате;
  • посещения родственниками больных, находящихся в стационаре;
  • посещения судебных процессов лицами, не имеющими отношения к ним;
  • длительные и краткосрочные свидания в следственных изоляторах ФСИН России;
  • нахождение на рабочем месте с повышенной температурой тела или признаками инфекционного заболевания;
  • нарушение 14-дневного режима изоляции для всех зауральцев, вернувшихся из-за границы.

С 16 марта в Курганской области введен режим повышенной готовности. По состоянию на 26 марта в Кургане выявлен один случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Состояние пациентки, вернувшейся из Испании, удовлетворительное.

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© Служба новостей «URA.RU»
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