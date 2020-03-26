Из-за профилактики коронавируса в Кургане действуют ряд запретов и ограничений
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
На территории Курганской области действует ряд запретов и ограничений, связанных с профилактикой коронавирусной инфекции COVID-19. URA.RU объединило их в список.
- с 30 марта по 3 апреля в детских садах будут работать только дежурные группы для родителей, которым не с кем оставить детей;
- зауральцам рекомендовали не выезжать из Курганской области;
- курганцам старше 60 лет рекомендуют не ходить в организации общественного питания;
- в общественных заведениях введен масочный режим;
- в Шадринске приостановлена работа спортивных и культурных учреждений, развлекательных центров, баров, кафе, ресторанов, кальянных, бань;
- в области закрыты кинотеатры;
- ограничен прием граждан в МФЦ без записи, представители органов власти также приостановили прием граждан.
Кроме того, по данным на 26 марта запрещены:
- массовые мероприятия;
- посещения учащимися занятий в образовательных учреждениях региона. Обучение проходит в дистанционном формате;
- посещения родственниками больных, находящихся в стационаре;
- посещения судебных процессов лицами, не имеющими отношения к ним;
- длительные и краткосрочные свидания в следственных изоляторах ФСИН России;
- нахождение на рабочем месте с повышенной температурой тела или признаками инфекционного заболевания;
- нарушение 14-дневного режима изоляции для всех зауральцев, вернувшихся из-за границы.
С 16 марта в Курганской области введен режим повышенной готовности. По состоянию на 26 марта в Кургане выявлен один случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Состояние пациентки, вернувшейся из Испании, удовлетворительное.
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