После выхода экс-мэра из СИЗО в Челябинске ждут громких дел и новостей о Дубровском

Экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева отпустили из СИЗО под домашний арест после того, как он дал показания на других высокопоставленных лиц, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. По словам инсайдера, новым фигурантом может стать и экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Экс-мэра выпустили из СИЗО по ходатайству адвокатов до 10 апреля, отменив решение суда первой инстанции от 31 января о продлении срока содержания под стражей. На днях в Центральный райсуд Челябинска внесут ходатайство о продлении меры пресечения.
«Следствие согласится, чтобы 65-летний Тефтелев оставался дома. Хотя за ним ведется постоянное медицинское наблюдение и шанс заражения коронавирусом минимален, брать ответственность за его жизнь и здоровье уже не хотят. Сделку со следствием он заключил еще две недели назад, — рассказал URA.RU источник. — Вину признал сразу, с него пытались взять показания на Дубровского, он таких показаний не дал. Адвокатов Тефтелева консультируют адвокаты экс-губернатора, поэтому могут быть другие, очень неожиданные фигуры».
Источник не исключил, что Тефтелев мог, не советуясь с адвокатами, указать на лиц, через которых следствие выйдет на Дубровского. «До мая возбудят дела с новыми фигурантами, и если таковые будут из окружения Дубровского, значит, экс-губернатором займутся силовики, — отметил источник. — Сам Дубровский, выигравший первый важный процесс по суду с ФАС по делу о картельном сговоре, ставшего причиной его отставки, чувствует себя уверено».
В правоохранительных органах комментариев по делу Тефтелева не дают, адвокаты от общения с прессой отказываются.
Тефтелева и экс-главу управления капстроительства мэрии Евгения Пашкова задержала ФСБ 11 декабря прошлого года. По версии следствия, являясь мэром Челябинска, Тефтелев получил взятку от депутата гордумы Сергея Селещука, получившего контракт на строительство школы в микрорайоне Парковый.