По факту поджога жилого дома в Екатеринбурге, при котором заживо сгорели семь человек, а еще одна женщина в тяжелом состоянии попала в больницу, началось расследование. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял ситуацию на контроль.
«Возбуждено уголовное дело по статьям „убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом“ и „умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога“», — сообщил URA.RU Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.
На место пожара уже выезжали прокурор города Светлана Кузнецова и прокурор Кировского района Екатеринбурга Александр Гоголевский. «Прокурор города приняла участие во внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Кировского района, на котором обсуждались вопросы экстренного расселения жильцов сгоревшего дома. Организовано размещение эвакуированных граждан в здании школы № 165», — сообщила URA.RU Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.
Глава региона держит ситуацию под контролем, находясь в диалоге со всеми оперативными службами и главой столицы Урала Александром Высокинским.
Ранее URA.RU сообщало, что ночью загорелся деревянный двухэтажный дом на улице Омская, 91. 19 человек были эвакуированы, семь погибли, их тела были найдены в постелях, люди уже спали. Прибывшие на вызов сотрудники МЧС обнаружили, что открытым пламенем горели подъезд и кровля, что указывает на поджог.
В последние дни в Екатеринбурге сгорели уже несколько деревянных домов. Рассматривается версия, что поджоги связаны между собой. Возможно, их устраивает какой-то застройщик, претендующий на эти участки. Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова на представлении нового начальника УМВД города заявила, что ждет от нового руководителя громких уголовных дел в сфере ЖКХ.