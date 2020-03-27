26 марта 2020

На улицах Екатеринбурга нашли среду для распространения коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация эксплуатационных возможностей мобильной мойки высокого давления. Екатеринбург, высокинский александр, мойка, уборка города
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский отметил, что пыль способствует распространению вирусовФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коммунальные службы Екатеринбурга на месяц раньше запланированного начали промывать остановочные комплексы и тротуары на крупных перекрестках. По словам главы города Александра Высокинского, задача — борьба с пылью, которая, как он отметил, способствует распространению вирусных заболеваний.

«Сейчас задача — максимально справляться с пылью. Пыль является одним из факторов распространения вирусов. Это легочные заболевания и все остальные. Понятно, что мойками высокого давления не отработать все участки — их [моек] достаточно мало», — заявил глава города во время короткого рейда по благоустройству.

Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский поддержал предложение мэра Москвы Сергея Собянина ввести требование к горожанам старше 65 лет соблюдать домашний режим. Всего на данный момент в ГКБ №40 находятся 20 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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