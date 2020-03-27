На улицах Екатеринбурга нашли среду для распространения коронавируса

Коммунальные службы Екатеринбурга на месяц раньше запланированного начали промывать остановочные комплексы и тротуары на крупных перекрестках. По словам главы города Александра Высокинского, задача — борьба с пылью, которая, как он отметил, способствует распространению вирусных заболеваний.
«Сейчас задача — максимально справляться с пылью. Пыль является одним из факторов распространения вирусов. Это легочные заболевания и все остальные. Понятно, что мойками высокого давления не отработать все участки — их [моек] достаточно мало», — заявил глава города во время короткого рейда по благоустройству.
Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский поддержал предложение мэра Москвы Сергея Собянина ввести требование к горожанам старше 65 лет соблюдать домашний режим. Всего на данный момент в ГКБ №40 находятся 20 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус».