Семь новых случаев заболевания коронавирусом в Екатеринбурге, официально подтвержденных 26 марта, связаны с завозом вируса из Европы. Об этом URA.RU сообщил источник в свердловском оперативном штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
«Все пациенты, по которым получено подтверждение заражения COVID-19, выезжали за рубеж», — сообщил источник в штабе. По его словам, состояние всех семи заболевших стабильное, ни в реанимации, ни в подключении к аппарату ИВЛ ни один из них не нуждается.
Всего на момент публикации в ГКБ №40 находится 20 человек в подтвержденным диагнозом «коронавирус». «Состояние троих пациентов — средней степени тяжести, у одного из них врачи фиксируют положительную динамику, — сообщили агентству в оперштабе. — Остальные пациенты в удовлетворительном состоянии. Необходимости в реанимации или в ИВЛ ни у кого из них нет».
Первый случай коронавируса был зафиксирован в Китае в середине декабря прошлого года. На 26 марта в мире подтверждено более 476 625 случаев заражения коронавирусом, число погибших — 21 443 человек. В России все регионы ввели режимы повышенной готовности, в том числе Свердловская область.
После выступления президента РФ Владимира Путина 25 марта в стране предпринимают беспрецедентные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. В частности, в Екатеринбурге с 28 марта запрещена работа баров, ресторанов и торговых центров.
URA.RU продолжает вести карту распространения коронавирусной инфекции по Екатеринбургу, отмечая на ней места, откуда были госпитализированы пациенты с подозрением на коронавирус.