26 марта 2020

Мэр Екатеринбурга рассказал, как коронавирус повлияет на общественный транспорт

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, общественный транспорт, пассажиры
Из-за падения выручки общественный транспорт на следующей неделе будет ходить с большими интерваламиФото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В выходную неделю с 30 марта по 5 апреля в Екатеринбурге будут увеличены интервалы движения общественного транспорта. Об этом рассказал глава города Александр Высокинский, объясняя, как городские службы будут работать в этот период.

«Мы сейчас смотрим варианты по увеличению интервалов движения общественного транспорта. Падение выручки у нас более чем серьезное, все это будет компенсировать бюджет. Поэтому на какое-то время будем увеличивать интервалы», — заявил мэр во время рейда по благоустройству. По предварительным подсчетам, из-за коронавируса пассажиропоток в Екатеринбурге снизился на 20-30%.

Ранее президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей из-за ситуации с коронавирусом. При этом заработная плата работников будет сохранена.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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