Мэр Екатеринбурга рассказал, как коронавирус повлияет на общественный транспорт

В выходную неделю с 30 марта по 5 апреля в Екатеринбурге будут увеличены интервалы движения общественного транспорта. Об этом рассказал глава города Александр Высокинский, объясняя, как городские службы будут работать в этот период.
«Мы сейчас смотрим варианты по увеличению интервалов движения общественного транспорта. Падение выручки у нас более чем серьезное, все это будет компенсировать бюджет. Поэтому на какое-то время будем увеличивать интервалы», — заявил мэр во время рейда по благоустройству. По предварительным подсчетам, из-за коронавируса пассажиропоток в Екатеринбурге снизился на 20-30%.
Ранее президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей из-за ситуации с коронавирусом. При этом заработная плата работников будет сохранена.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «