Коронавирус остановил переговоры миллиардеров по концессии крупнейшего МУПа Екатеринбурга

Переговоры о концессии крупнейшего муниципального предприятия Екатеринбурга — «Готранса» (численность персонала — более семи тысяч человек) — встали на паузу из-за коронавируса. Как сообщил источник URA.RU, знакомый с ходом переговоров, стороны потенциальной сделки «заняли выжидательную позицию» в связи со снижением пассажиропотока на городском транспорте.
«Пока переговоры очень медленно идут. Поскольку [из-за коронавируса] упали пассажиропотоки, сейчас все занимают выжидательную позицию», — поделился собеседник агентства. По словам другого источника, подтвердившего информацию о возможном срыве переговоров, общее снижение пассажиропотока в Екатеринбурге, по предварительным подсчетам, составляет 20-30%.
Как писало URA.RU, на концессию претендуют группа компаний «Синара» (состояние ее владельца, Дмитрия Пумпянского, по оценке Forbes, — 2,2 миллиарда долларов), а также компания «Трансмашхолдинг» (в числе ее бенефициаров — президент «Уральского горно-металлургического комбината» (УГМК) Искандер Махмудов). Концессионер должен будет обновить парк городского электротранспорта (в первую очередь, трамваев), сосредоточенный в руках «Гортранса».
По разным оценкам, сумма соглашения, которое, как ожидалось, будет подписано в 2021 году, составляет 40-50 миллиардов рублей.
На момент публикации получить оперативные комментарии представителей «Синары» и «Трансмашхолдинга» не удалось.
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