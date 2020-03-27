ФАС обнаружила картельный сговор на рынке гречки

На рынке гречки обнаружены признаки картельного сговора. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
«Есть все-таки элементы сговоров между производителями, которые пытались вести себя недобросовестно», — цитирует Артемьева РИА «Новости». По его словам, продавцам гречки грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что гречневая крупа в России в марте подорожала на 3,7%, передает «Утро.ру». Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что Минпромторг, Федеральная налоговая служба, Росстат и коммуникационный центр правительства начали оперативный мониторинг цен, сообщает «Национальная служба новостей». Как писало URA.RU, в Свердловской области из-за эпидемии коронавируса продажи гречки увеличились на 327%. При этом стоимость крупы выросла на 30%.