ФАС обнаружила картельный сговор на рынке гречки

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Клипарт. Сургут, продукты, гречка, магазин
Продавцам гречки грозит тюремный срокФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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На рынке гречки обнаружены признаки картельного сговора. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

«Есть все-таки элементы сговоров между производителями, которые пытались вести себя недобросовестно», — цитирует Артемьева РИА «Новости». По его словам, продавцам гречки грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что гречневая крупа в России в марте подорожала на 3,7%, передает «Утро.ру». Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что Минпромторг, Федеральная налоговая служба, Росстат и коммуникационный центр правительства начали оперативный мониторинг цен, сообщает «Национальная служба новостей». Как писало URA.RU, в Свердловской области из-за эпидемии коронавируса продажи гречки увеличились на 327%. При этом стоимость крупы выросла на 30%.

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-
17
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