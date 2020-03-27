В СК начали расследование дела о массовом убийстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге полицейские со слов очевидцев пожара пытаются составить словесный портрет поджигателя дома на улице Омская, 91, в котором заживо сгорели семь человек. Оперативники опрашивают свидетелей, пытаются получить записи с камер наблюдения на стройке многоэтажки, которая находится во дворе сгоревшего двухэтажного жилого дома.

«Люди видели, как перед возгоранием во дворе крутился неизвестный мужчина», — сообщил URA.RU полицейский, работающий на месте происшествия.

Рядом со сгоревшим домом находятся еще три таких же деревянных барака. Житель одного из них оказался на месте пожара в числе первых. «Я услышал женские крики и выбежал на улицу. Увидел, что горит соседний дом. На первом этаже разбил окно, залез туда и вытащил пожилую женщину. Только на улице увидел, что она уже мертвая. Я раньше в МЧС работал, знаю, как будет гореть, если очаг находится в квартире. Здесь же четко было видно, что поджог — облили входную дверь подъезда, и сразу началось сильное задымление. Подъезд выгорел, был отрезан выход людям. Поджигатель облил дверь не бензином, а каким-то маслом — сильно чувствовался запах», — рассказал житель соседнего дома Денис.

«На месте ЧП работает усиленная следственно-оперативная группа ОП №3. Сотрудники полиции с коллегами из МЧС и СК отрабатывают различные версии пожара с гибелью большого количества людей. Специалисты предполагают, что вероятность поджога примерно 80%», — сообщил URA.RU Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Ранее URA.RU сообщало, что ночью загорелся деревянный двухэтажный дом на улице Омская, 91, построенный в 1932 году. 10 человек были эвакуированы, семь погибли, их тела были найдены в постелях, люди уже спали. Одна женщина в тяжелом состоянии госпитализирована. В СКР возбуждено уголовное дело по статьям «убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом» и «умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога».

Хорошо видно, что эпицентром пожара является подъезд — он полность выгорел, а стены дома вокруг практически не пострадали

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU