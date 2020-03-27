Силовики опрашивают топ-менеджмент застройщика «Фортис» о поджоге дома в Екатеринбурге

Сотрудники СК опрашивают руководство компании «Фортис» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В офис екатеринбургской компании «Фортис», которая строит жилой комплекс рядом с домом на улице Омская, 91, где ночью в пожаре погибли семь человек, пришли следователи. Об этом URA.RU рассказал коммерческий директор «Фортис» Руслан Музафаров. По его словам, сотрудники свердловского СК ведут беседу с руководством.

«Обысков нет. Приехали следователи для сбора информации и общаются с генеральным директором [Николаем Медведевым]. Они собирают всю информацию и, видимо, будут общаться со всеми застройщиками», — сообщил топ-менеджер.

«Фортис» возводит ЖК «Основа» рядом с бараком №91, где в ночь на 27 марта произошел пожар. В общей сложности погибли семь человек. Еще одна женщина доставлена в городскую больницу №40. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям о поджоге и убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Днем 27 марта глава Екатеринбурга заявил в телефонном разговоре с главным федеральным инспектором по Свердловской области Андреем Руцинским, что в пожаре может быть замешана строительная компания «Атомстройкомплекс» (АСК). В пресс-службе АСК отказались комментировать слова Высокинского. В «Фортис», на участке которой произошел пожар, URA.RU заявили, что компания не причастна к ЧП.