В Курганской области уровень безработицы как минимум в 2 раза выше, чем в любом другом регионе УрФО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Росстат опубликовал данные об уровне безработицы за 2019 год в регионах Урала. Хуже всего ситуация в Курганской области.

Ведомство сообщает, что уровень безработицы в Зауралье составляет 7,8% (более 24 тыс. человек). Это почти в два раза больше, чем в Свердловской (4,2%) и Тюменской (4,1%) областях. В Югре уровень безработицы составляет 2,5%, в ЯНАО — 1,9%, в Челябинской области — 1,2%.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за пандемии коронавируса, а также падения цен на нефть на мировом рынке, в России прогнозируют экономический кризис. По оценке социолога Сергея Шиярева, сильнее всего рецессия отечественной экономики затронет из уральских регионов именно Курганскую область. «Представлены официальные данные по безработице, реальная безработица, вероятно, еще больше. На селе работы еще меньше, чем в городе», — отметил эксперт.

Он напомнил, что экономический кризис из-за коронавируса будет более сильным, чем кризис 2008 года, об этом предупреждал президент. «Сфера услуг, транспорт, торговля, общепит уже чувствуют падение спроса. А это только начало карантинных мер. Сейчас пострадают и крупные предприятия. Арматурная столица, как называют Курган, во многом завязана на развитии нефтяной отрасли, которая сейчас также в кризисе. Это снова запустит спираль: ухудшение экономического состояния отраслей — снижение издержек — сокращение персонала», — отметил эксперт, добавив, что «судя по данным о безработице на протяжении 20 лет, можно сделать вывод, что кризис в Курганской области не заканчивался».

Напомним, Зауралье считается одним из самых депрессивных субъектов России. Федеральное правительство разработало программу ускоренного развития региона, и объявило о выделении 5 млрд рублей.