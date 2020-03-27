В России переносят ЕГЭ из-за коронавируса

В России Единый государственный экзамен (ЕГЭ) переносят из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило Министерство просвещения РФ.
«Проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, Основного государственного экзамена (ОГЭ) для для учащихся 9-х классов — с 9 июня», — пишет РБК со ссылкой на пресс-службу министерства.
Ранее о переносе дат экзаменов говорила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве России по противодействию распространения коронавируса. По ее словам, изменение в расписании не скажется на поступлении в вузы, передает агентство Nation News. А руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков в разговоре с URA.RU заявил, что в этом году ЕГЭ нужно и вовсе отменить.
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