На стройках круглосуточно работают 3.5 тысячи человек Фото: скриншот с видео

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Министерство обороны в рекордные сроки намерено построить 16 медицинских центров по всей стране. Об этом сообщил на селекторном совещании заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

«Строительство первых восьми многофункциональных медицинских центров будет завершено до 30 апреля, оставшиеся восемь — до 15 мая», — сообщил Тимур Иванов.

До 30 апреля будут сданы медцентры в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Сосновом бору и Уссурийске. Все 16 многофункциональных модульных медицинских центров будут оснащены самым современным оборудованием.

«В целях обеспечения безопасности военнослужащих и граждан в рекордные сроки нам предстоит выполнить работы по возведению 16 специализированных медицинских центров общей емкостью 1600 койкомест», — добавил Иванов. На строительство выделены бюджетные ассигнования в размере 8,8 млрд рублей.

В Западном военном округе строятся шесть центров: в Одинцово — на 100 койкомест, Подольске — 200, Нижнем Новгороде — 60, Смоленске — 60, Калининграде — 100, Пушкине (Ленинградской области) — 60 мест.

В Южном военном округе: в Ростове-на-Дону — 160, Севастополе — 60, Волгограде — 100.

В Центральном военном округе: в Новосибирске — 160, Омске — 100, Оренбурге — 60.

В Восточном военном округе: в Сосновом бору (Улан-Удэ) — 60, Уссурийске — 60, Петропавловске-Камчатском — 60, Анастасьевке (Хабаровский край) —200.

Работы ведутся круглосуточно. В них задействованы более трех с половиной тысяч человек и 800 единиц техники.