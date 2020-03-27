26 марта 2020
25 марта 2020

В Перми впервые наказали распространителя фейков о коронавирусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над пермским стрелком. Пермь, полиция, суд, конвой
Пермская полиция меньше, чем за сутки вычислила распространителя фейков и довела дело до судаФото: Анастасия Яковлева free © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пермяка оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарий с ложной информацией о коронавирусе к новости одного из СМИ, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Это стало первым фактом привлечения к ответственности за распространение ложной информации о пандемии в регионе.

«26 марта сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю выявили факт распространения в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом подлинной. В комментариях под новостью одного из информационных порталов он сообщил о смерти в больнице женщины, инфицированной коронавирусом», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка Прикамья. Там отметили, что распространителем недостоверной информацией оказался пермяк 1994 года рождения.

В отношении молодого человека был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ, а мировой судья Орджоникидзевского района вынес постановление о привлечении к ответственности.

URA.RU рассказывало, что в Пермском крае подтверждено 10 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Состояние всех пациентов удовлетворительное либо средней тяжести. Излечившихся и скончавшихся от коронавируса в Прикамье по состоянию на 26 марта нет. В регионе действует режим повышенной готовности и установлены ограничения в связи с распространением коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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