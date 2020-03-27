Глава профсоюзов РФ объяснил, как работникам сохранить деньги и защитить свои права на карантине

Не все россияне могут рассчитывать на привычные выплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Работодатели не могут заставить своих сотрудников работать из офиса на неделе с 30 марта по 3 апреля. Но некоторым россиянам следует предпринять усилия, чтобы получить полную зарплату за вынужденные выходные, заявил URA.RU председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Президент РФ Владимир Путин своим указом сделал неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплаты для россиян. Решение было принято, чтобы минимизировать контакты между людьми и помешать распространению коронавируса. При этом в Кремле ожидают, что граждане, которые работали удаленно, продолжат трудиться и на следующей неделе.

По словам Михаила Шмакова, опасаться за размер своей зарплаты на длинных выходных стоит тем россиянам, у кого была сдельная оплата труда: «Работодатель и профсоюзная организация должны срочно сделать дополнение к коллективному договору, в котором оговорить сохранение средней зарплаты на этот период».

У тех россиян, кого заставляют покидать дом и выходить на работу в объявленные выходные, есть три возможности: обращение в профсоюз, в госинспекцию Роструда и в прокуратуру. «Жаловаться нужно на то, что нарушаются ваши права и не соблюдается указ президента», — заявил Михаил Шмаков. По его данным, все инстанции с такой жалобой «можно будет пройти мгновенно», так как они настроены помогать.

Если сотрудник не выходит на работу в неделю выходных, то не должен бояться увольнения за прогул, считает профессор кафедры трудового права МГУ Елена Мачульская: «В любом случае можно будет через суд восстановиться в должности и потребовать выплаты зарплаты, а также морального ущерба». При этом юрист предупредила: отправляясь на работу во время карантина, россияне сами могут попасть под административно-уголовную ответственность, так как будут нести угрозу для других.

Полная законодательная база, регламентирующая отношения сотрудника с его работодателем во время карантина, будет выстроена на следующей неделе, рассказал агентству член комитета Госдумы по труду Олег Шеин. Тогда депутаты примут специальный правительственный законопроект.