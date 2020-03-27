Россияне изменили отношение к Путину после его выступления о коронавирусе

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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
Владимиру Путину доверяют 69% опрошенныхФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

После обращения президента России Владимира Путина к гражданам в связи с пандемией коронавируса их доверие к нему выросло на 2%. Это следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

«Показатель одобрения деятельности Президента в этот день вырос в сравнении со значениями прошлой недели и составил 63,5%. Уровень доверия также вырос и составил 69%», — говорится в сообщении центра. Отмечается, что до обращения к россиянам деятельность главы государства одобряли 60,3%, а доверяли ему 67% опрошенных.

Владимир Путин обратился к россиянам по поводу ситуации с коронавирусом 25 марта. Он объявил, что решил перенести дату голосования за поправки в Конституцию РФ. Также неделя с 30 марта по 5 апреля была объявлена нерабочей. Помимо этого, в обращении говорилось об адресной помощи россиянам и бизнесу. При этом российский лидер отметил, что РФ удается сдерживать стремительное распространение коронавируса, передает RNS.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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