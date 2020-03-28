27 марта 2020

Супруга Лещенко рассказала о состоянии певца, зараженного коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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День города в парке у Вечного огня. Магнитогорск, портрет, лещенко лев
Из реанимации Льва Лещенко перевели в палатуФото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Певец Лев Лещенко, у которого ранее диагностировали коронавирус, выписан из реанимации и переведен в палату. Об этом сообщил композитор Игорь Крутой со ссылкой на сообщение, которое он получил он супруги Лещенко.

«Леву вернули ко мне в палату, из реанимации выписали, мы вместе», — процитировал «Московскому комсомольцу» содержание сообщения Игорь Крутой.

24 марта Лев Лещенко вместе с женой попал в инфекционную больницу в Коммунарке с двусторонним воспалением легких. 26 марта его перевели в реанимацию. Позднее главный врач больницы №40 в поселке Коммунарка Денис Проценко подтвердил, что певец Лев Лещенко болен коронавирусной пневмонией, пишет RT.

Как заявила телеведущая и блогер Ксения Собчак, Лещенко мог заразить коронавирусом своих коллег на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого. По данным СМИ, на этом же мероприятии присутствовал и музыкант Игорь Николаев, который сейчас находится в той же больнице с подозрением на коронавирус.

По данным портала coronavirus-monitor.ru, всего в России зафиксировано 1040 случаев заражения коронавирусом. Выздороветь удалось 47 заболевшим, четверо скончались.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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