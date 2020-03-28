В первом российском городе введен режим ЧС из-за коронавируса

Спецгруппы будут проверять, закрыты ли торговые и развлекательные центры Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Череповец в Вологодской области стал первым городом России, где из-за угрозы распространения коронавируса власти ввели режим ЧС. О новых мерах сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

«За прошедшие сутки в Череповце выявлено еще семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Данные предварительные, но мы приняли меры по введению чрезвычайной ситуации в городе», — заявил Кувшинников в видеообращении в соцсети «ВКонтакте». Период действия спецмер не оговаривается.

Губернатор отметил, что «карантинные группы» в городе будут проверять, закрыты ли торговые и развлекательные центры. Также в регионе будут действовать колл-центры. По словам Кувшинникова, власти будут обеспечивать режим карантина по всей Вологодской области и введут режим ЧС по всему региону, если это потребуется.

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