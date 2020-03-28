В первом российском городе введен режим ЧС из-за коронавируса

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Ситуация в городе во время нерабочей недели в связи с распространением коронавирусной инфекции. Екатеринбург
Спецгруппы будут проверять, закрыты ли торговые и развлекательные центрыФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Череповец в Вологодской области стал первым городом России, где из-за угрозы распространения коронавируса власти ввели режим ЧС. О новых мерах сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

«За прошедшие сутки в Череповце выявлено еще семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Данные предварительные, но мы приняли меры по введению чрезвычайной ситуации в городе», — заявил Кувшинников в видеообращении в соцсети «ВКонтакте». Период действия спецмер не оговаривается.

Губернатор отметил, что «карантинные группы» в городе будут проверять, закрыты ли торговые и развлекательные центры. Также в регионе будут действовать колл-центры. По словам Кувшинникова, власти будут обеспечивать режим карантина по всей Вологодской области и введут режим ЧС по всему региону, если это потребуется.

Ранее сообщалось, что по указу президента России Владимира Путина, неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей. Но важные для обеспечения жизнедеятельности людей учреждения продолжат работать. URA.RU объясняло, как это будет, например, в Свердловской области.

16 марта — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял, что пока нет повода для введения в стране режима чрезвычайно ситуации.

По данным на 28 марта в России подтверждено 228 новых случаев заражения коронавирусом. Всего заболевших 1264 в 64 регионах страны. Выздоровело 49 человек. Умерло пять человек, в том числе 28 марта скончался первый пациент за пределами Москвы — 57-летний мужчина из Оренбургской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
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