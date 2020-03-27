Как будет жить и работать Екатеринбург в нерабочую из-за коронавируса неделю

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел новые ограничения на территории региона. Поводом стал указ президента России Владимира Путина о признании нерабочей неделей период с 30 марта по 5 апреля. URA.RU выяснило, каких структур коснутся новые ограничения властей, а кто останется на работе.
В Свердловской области приостановят работу до 5 апреля:
- Детские сады;
- Городские поликлиники. Врачи будут работать по вызову на дом (специалисты смогут оформить больничный или взять забор необходимых анализов);
- Кафе и рестораны (с сохранением возможности организовать доставку еды и обслуживания на вынос);
- ТРЦ, ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты, фитнес-центры и кальянные;
- Территориальные налоговые органы. После 3 апреля — будет осуществлять прием по предварительной записи;
- Отделения Почты России. При этом почтальоны продолжат работу в обычном режиме;
- Храмы и мечети.
В это время в регионе будут работать:
- Аптеки;
- Продуктовые и непродовольственные магазины, в том числе в крупных ТРЦ;
- Общественный транспорт Екатеринбурга в режиме выходного дня. Интервалы между рейсами будут увеличены;
- Отделения Сбербанка по режиму выходного дня. Банкоматы и информационно-платежные терминалы будут работать в стандартном режиме;
- Управляющие компании и ТСЖ Екатеринбурга (ряд компаний города подтвердили информацию URA.RU);
- Многофункциональные центры (МФЦ) в Екатеринбурге. Они будут принимать уральцев только по предварительной записи и в определенные дни: вторник, среду, пятницу и субботу с 9:00 до 18:00, в четверг — с 11:00 до 20:00. Аналогичная ситуация в городах-спутниках уральской столицы;
- Органы госвласти и местного самоуправления. Количество сотрудников, обеспечивающих их работу, будет сокращено;
- Компании, оказывающие ритуальные услуги.
На территории региона действует запрет на проведение всех массовых и иных мероприятий. Глава региона для предотвращения распространения коронавируса также рекомендовал жителям Свердловской области старше 65 лет обеспечить с 26 марта по 14 апреля самоизоляцию на дому. Указ не касался сотрудников госорганов и местного самоуправления, а также работников компаний, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.
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