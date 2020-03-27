26 марта 2020

Как будет жить и работать Екатеринбург в нерабочую из-за коронавируса неделю

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители города Кургана во время пандемии коронавируса. Курган, стулья, бизнес ланч, тц пушкинский, обеденный перерыв, обеденный стол, кафе, фуд зона, пушкинский, коронавирус
Кафе, рестораны и ТРЦ будут закрыты до конца следующей неделиФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел новые ограничения на территории региона. Поводом стал указ президента России Владимира Путина о признании нерабочей неделей период с 30 марта по 5 апреля. URA.RU выяснило, каких структур коснутся новые ограничения властей, а кто останется на работе.

В Свердловской области приостановят работу до 5 апреля:

  • Детские сады;
  • Городские поликлиники. Врачи будут работать по вызову на дом (специалисты смогут оформить больничный или взять забор необходимых анализов);
  • Кафе и рестораны (с сохранением возможности организовать доставку еды и обслуживания на вынос);
  • ТРЦ, ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты, фитнес-центры и кальянные;
  • Территориальные налоговые органы. После 3 апреля — будет осуществлять прием по предварительной записи;
  • Отделения Почты России. При этом почтальоны продолжат работу в обычном режиме;
  • Храмы и мечети.

В это время в регионе будут работать:

  • Аптеки;
  • Продуктовые и непродовольственные магазины, в том числе в крупных ТРЦ;
  • Общественный транспорт Екатеринбурга в режиме выходного дня. Интервалы между рейсами будут увеличены;
  • Отделения Сбербанка по режиму выходного дня. Банкоматы и информационно-платежные терминалы будут работать в стандартном режиме;
  • Управляющие компании и ТСЖ Екатеринбурга (ряд компаний города подтвердили информацию URA.RU);
  • Многофункциональные центры (МФЦ) в Екатеринбурге. Они будут принимать уральцев только по предварительной записи и в определенные дни: вторник, среду, пятницу и субботу с 9:00 до 18:00, в четверг — с 11:00 до 20:00. Аналогичная ситуация в городах-спутниках уральской столицы;
  • Органы госвласти и местного самоуправления. Количество сотрудников, обеспечивающих их работу, будет сокращено;
  • Компании, оказывающие ритуальные услуги.

На территории региона действует запрет на проведение всех массовых и иных мероприятий. Глава региона для предотвращения распространения коронавируса также рекомендовал жителям Свердловской области старше 65 лет обеспечить с 26 марта по 14 апреля самоизоляцию на дому. Указ не касался сотрудников госорганов и местного самоуправления, а также работников компаний, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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