Российских врачей начали учить борьбе с коронавирусом

Сейчас на платформе борьбе с коронавирусом обучаются 550 тысяч врачей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России появился портал, на котором врачей в режиме онлайн обучают, как бороться с коронавирусом. Об этом URA.RU рассказал участник конкурса «Лидеры России. Политика» и основатель интернет-платформы «Доктор на работе» пермяк Станислав Сажин.

«Мы сделали на базе „Доктора на работе“ отдельный портал, где обучаем врачей, как им работать с пациентами с коронавирусом, как им защищать себя, диагностировать, вести документацию. У нас сейчас 550 тысяч врачей на платформе. Всего в России порядка 620 тысяч медиков», — объяснил он. Сажин отметил, что идея создать обучение для врачей по борьбе с коронавирусом пришла от самих медицинских работников.

По словам основателя портала, российские доктора считают, что при остановке эпидемии коронавируса в России важно не только обеспечить их оборудованием, но и гарантировать, что врачи смогут работать. «В Италии проблема в том, что врачи, которые работают с пациентами, заражаются. Количество пациентов растет, а врачей снижается», — заявил Сажин.

Организатор движения подчеркнул, что обучение проходит онлайн и занимает около двух дней. По его словам, врачам предоставляют видеоуроки, статьи и лекции по темам. Также медики задают интересующие их вопросы, по которым команда портала готовит материалы. Помимо этого, основатель портала рассказал, что его команда в отдельном блоке обращается к федеральным и региональным органам, связанным со здравоохранением, с просьбой больше внимания уделять защите медицинских работников от коронавируса.