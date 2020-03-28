Среди заболевших коронавирусом в России оказались иностранцы

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Обстановка в челябинском аэропорту Игорь Курчатов во время эпидемии коронавируса. Челябинск , медицинская маска, пассажиры, аэропорт игорь курчатов, коронавирус, масочный режим
В списке заразившихся — граждане Вьетнама, Венесуэлы и ДНРФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Из 85 заболевших коронавирусом в Подмосковье несколько человек являются иностранными гражданами. Среди заразившихся оказались жители Вьетнама и ДНР.

«Восемь человек из Москвы, ДНР, Вьетнама и Татарстана находятся на лечении в подмосковных стационарах. Проходивший лечение гражданин Венесуэлы выписан», — сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные регионального оперативного штаба по контролю ситуации с распространением коронавируса.

Всего к настоящему моменту из больницы выписали 10 пациентов. Их итоговые тесты на коронавирус дали отрицательный результат, симптомы инфекции проявлялись слабо.

Больше всего заболевших выявлено в Одинцовском округе, еще семь в Раменском и по шесть в Истре и Красногорске.

Ранее URA.RU сообщало, что на 28 марта в России число зараженных коронавирусом возросло до 1264 человек. К данному моменту в стране скончались семь пациентов с коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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