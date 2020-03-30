Уральские регионы возглавили рейтинг высоких зарплат в небольших городах

В регионах с высокой зарплатой развита добывающая промышленность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самые высокие зарплаты в малых и средних городах России зафиксированы в Ямало-Ненецком округе, Тюменской и Магаданской областях. В этих регионах лучше всего развита добывающая промышленность, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственное исследование.

«Средняя заработная в этих регионах составила от 74, 6 тысяч до 89,5 тысяч рублей», — говорится в исследовании. Еще один уральский регион — Ханты-Мансийский автономный округ занял 6 место, там средняя зарплата — 69 тысяч рублей.

Челябинская область на 22 месте со средней зарплатой в 32, 6 тысячи рублей. Свердловская область заняла 28 место (35, 3 тысяч рублей). Пермский край — 41 место (30,2 тысяч рублей). Курганская область — 72 место с зарплатой в 24, 7 тысячи рублей.

Ранее сообщалось о том, что ни один регион УрФО не вошел в пятерку лучших по качеству жизни по показателям за 2019 год. В пятерке худших оказалась Курганская область.