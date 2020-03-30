Уральцы в числе тысяч россиян оказались заблокированы на Гоа из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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На Гоа закрыты магазины. У россиян сложности с покупкой едыФото: Instagram, sup_ural

Из-за пандемии коронавируса тысячи россиян не могут покинуть штат Западной Индии Гоа и вернуться на родину. Их рейсы оказались отменены, а в самом штате объявлен карантин. Трудности возникают с приобретением продуктов и товаров первой необходимости.

«Моя семья и еще 5-8 тысяч россиян оказались закрытыми в чужой стране, в крайне затруднительной ситуации. В частности, в деревне, где именно мы находимся, в связи с введением с 22 марта карантина нельзя выходить на улицу, все магазины закрыты. Меры введены до 15 апреля. Но самая большая проблема в том, что все рейсы отменены. Есть, конечно, вывозные рейсы, но на них заоблачные цены. И даже если нам удастся приобрести билет, добраться до аэропорта мы все равно не сможем. Транспорт не ходит, бензин не продают», — рассказал в беседе с URA.RU свердловчанин Максим Подоприхин. Он уточнил, что ситуация усугубляется и тем, что местное население к приезжим настроено негативно, поскольку «они, по всей видимости, считают, что это мы привезли вирус в их страну».

Максим Подоприхин с женой и трехгодовалой дочерью приехали на Гоа из Каменска-Уральского (Свердловская область) в ноябре 2019 года. Обратные билеты у туристов были куплены на 26 марта, но вылет отменили. В такой же ситуации оказались, по словам Подоприхина, еще несколько тысяч россиян. «Мы создали чаты, составили списки на эвакуацию и отправили их в МИД России. Мы постоянно пишем письма президенту Владимиру Путину с просьбой нас вернуть в Россию. Пока никакой реакции не последовало», — уточнил он. При этом туристы опасаются, что даже если их депортируют на родину, добраться из-за закрытия сообщения между городами от Москвы до регионов они не смогут.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. По последним данным, в России 1 534 случаев заражения (+270 за сутки), девять человек умерли, 68 пациентов выздоровели. Ранее URA.RU сообщало, что регионы РФ уже начали закрывать границы из-за коронавируса.

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Друзья! Я обращаюсь ко всем с криком о помощи! Пожалуйста максимально распространите эту информацию!!!! ПРОСИМ О СОДЕЙСТВИИ В ЭВАКУАЦИИ ИЗ ШТАТА ГОА, ИНДИЯ НА РОДИНУ! В связи с особо жесткими мерами принятыми властями Индии и штата Гоа пл борьбе с короновирусом, я, моя семья и ещё около 5-8 тысяч россиян оказались закрытыми в чужой стране, в крайне затруднительной ситуации. Конкретно в той деревне в которой мы находимся с 22 марта, когда был обьявлен карантин по настоящее время, выходить на улицу нельзя 24 часа в сутки, все магазины закрыты и выезды в соседние населенные пункты перекрыты полицией,что делает невозможным пополнить запасы продовольствия! Эти меры введены до 15 апреля, но будут продлены и дальше тк ситуация с короновирусом ухудшается. По рассказам людей из соседних деревень ситуация там аналогичная нашей. И она усугубляется негативным отношением местного населения к туристам, так как по всей видимости они пологают нас отвественгыми за распростронение вируса в их стране. Активистами, стремящимися вернуться домой, в Россию, были созданы общественные чаты, с помощью которых были составлены списки на эвакуацию и отправленны в МИД России. Никакой реакции не последовало, что поспособствовало ещё большей панике и спекуляции коммерческих организаций, продающих билеты на рейсы Гоа-Москва, выполняемые авиакомпанией Россия по грабительским тарифам. Многие из нас имеют билеты аэрофлота на рейсы из Нью-Дели, но добраться туда не представляется возможным поскольку границы всех штатов и соответственно передвижение между ними (авиа и жд) закрыто. Всвязи с вышеизложенным просим рассмотреть вопрос эвакуации российских граждан из Гоа (не из Дели!) в ближайшее время самым серьезным образом и дать соответствующие указания, а не просто спускать наши письма в МИД России . Потому что МИД в курсе нашей ситуации и пока не предпринимает никаких действий. Заранее благодарим за оперативное вмешательство в эвакуации и спасении граждан нашей страны оказавшихся в тяжёлой ситуации в Индии!

Публикация от SUP_Ural (@sup_ural)

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