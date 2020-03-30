Уральцы в числе тысяч россиян оказались заблокированы на Гоа из-за коронавируса

На Гоа закрыты магазины. У россиян сложности с покупкой еды Фото: Instagram, sup_ural

Из-за пандемии коронавируса тысячи россиян не могут покинуть штат Западной Индии Гоа и вернуться на родину. Их рейсы оказались отменены, а в самом штате объявлен карантин. Трудности возникают с приобретением продуктов и товаров первой необходимости.

«Моя семья и еще 5-8 тысяч россиян оказались закрытыми в чужой стране, в крайне затруднительной ситуации. В частности, в деревне, где именно мы находимся, в связи с введением с 22 марта карантина нельзя выходить на улицу, все магазины закрыты. Меры введены до 15 апреля. Но самая большая проблема в том, что все рейсы отменены. Есть, конечно, вывозные рейсы, но на них заоблачные цены. И даже если нам удастся приобрести билет, добраться до аэропорта мы все равно не сможем. Транспорт не ходит, бензин не продают», — рассказал в беседе с URA.RU свердловчанин Максим Подоприхин. Он уточнил, что ситуация усугубляется и тем, что местное население к приезжим настроено негативно, поскольку «они, по всей видимости, считают, что это мы привезли вирус в их страну».

Максим Подоприхин с женой и трехгодовалой дочерью приехали на Гоа из Каменска-Уральского (Свердловская область) в ноябре 2019 года. Обратные билеты у туристов были куплены на 26 марта, но вылет отменили. В такой же ситуации оказались, по словам Подоприхина, еще несколько тысяч россиян. «Мы создали чаты, составили списки на эвакуацию и отправили их в МИД России. Мы постоянно пишем письма президенту Владимиру Путину с просьбой нас вернуть в Россию. Пока никакой реакции не последовало», — уточнил он. При этом туристы опасаются, что даже если их депортируют на родину, добраться из-за закрытия сообщения между городами от Москвы до регионов они не смогут.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. По последним данным, в России 1 534 случаев заражения (+270 за сутки), девять человек умерли, 68 пациентов выздоровели. Ранее URA.RU сообщало, что регионы РФ уже начали закрывать границы из-за коронавируса.