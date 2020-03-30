Тюменские власти готовятся к строгому карантину после заявления премьера Мишустина

Строгий карантин может быть введен в Тюменской области по примеру Москвы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тюменские власти готовятся к введению строгих ограничений для борьбы с распространением коронавируса по примеру Москвы и Московской области. Об этом URA.RU сообщил собственный источник в региональном правительстве. Ранее о необходимости распространить меры, принятые в столице, на все регионы заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«План, в котором рассматривается наложение строгих ограничительных мер на жителей области в режиме повышенной готовности, уже разрабатывается. Однако никаких распоряжений о его введении пока нет, как и точных сроков о начале всеобщего карантина», — передает инсайдер. Он отмечает, что в случае принятия новых мер все жители Тюменской области будут обязаны соблюдать режим самоизоляции, а покидать квартиры разрешат только в ряде случаев: покупка продуктов и лекарств, вынос мусора, получение экстренной медпомощи, необходимость быть на службе, которая обеспечивает жизнедеятельность горожан.

В оперативном штабе Тюменской области информацию об этом пока никак не прокомментировали. На данный момент в регионе зафиксировано четыре случая заболевания коронавирусом, один человек выздоровел. В ЯНАО, где пока нет заболевших, власти также официально не комментируют возможное усиление карантина, однако готовятся к такому варианту развития событий. Оперативный штаб ХМАО, где пять заболевших, подтвердил, что в регионе может быть принято решение о введении ограничений по примеру Москвы.

Ранее URA.RU сообщало, что на территории Тюменской области введены ограничения для пенсионеров старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями.