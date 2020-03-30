Перед новыми выборами депутаты курганской «Рублевки» сложили полномочия

Некоторый курганские депутаты отказались от мандатов из-за занятости Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кетовском районе (так называемой курганской «Рублевке») Курганской области из районной думы вышли два депутата. Об этом URA.RU рассказал источник из числа местных жителей.

«Депутаты вышли из районной думы почему-то. Говорили, что есть конфликт внутри думы с председателем [Василием Корепиным], который собрался выдвигать в областную думу», — рассказал житель района.

В Кетовской районной думе URA.RU подтвердили, что полномочия сложили два народных избранника — Андрей Чернышов и Татьяна Лакисова. «Чернышов был избран главой Новосидоровского сельсовета, поэтому он и отказался от мандата. А Лакисова вышла по собственному желанию», — пояснили в думе.

В разговоре с URA.RU бывший депутат Татьяна Лакисова уточнила, что отказалась от мандата, потому что некогда. Заседания думы проходят почти каждую среду и отнимают много времени, которое ей необходимо для постоянной работы.

Председатель районной думы Василий Корепин также подтвердил, что конфликта нет. «Чернышов ушел из думы в связи с тем, что комиссия избрала его главой сельсовета. Он и раньше там работал, прекрасно справлялся с обязанностями. Люди его знают и уважают», — отметил Корепин.

По поводу его выдвижения в депутаты облдумы (выборы намечены на сентябрь), Корепин сказал: «Здесь еще много дел недоделанных. Так что пока об этом не думаю».

Довыборов в районную думу в связи с тем, что депутаты сложили полномочия, не будет. При действующих 13 избранниках она полномочна. Депутатов Кетовской районной думы местное население будет выбирать в сентябре 2020 года.